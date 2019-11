Bolsa nacional em queda ligeira contraria ganhos da Europa

A bolsa nacional abriu em queda ligeira, contrariando a tendência positiva que se verifica na abertura das praças europeias, que estão a ser contagiadas pelos novos máximos históricos atingidos em Wall Street.

O PSI-20 desce 0,07% para 5.171,39 pontos, com nove cotadas a subir, cinco a cair e quatro sem variação.

A pressionar o índice português estão as ações da Galp Energia (-0,33% para 14,89 euros) e da Navigator (-0,44% para 3,604 euros), com a cotada do setor da pasta e papel a corrigir dos ganhos das últimas sessões.

No lado dos ganhos estão as ações da EDP (+0,3% para 3,666 euros), BCP (+0,05% para 0,201 euros) e Jerónimo Martins (0,03% para 14,745 euros).

Nas praças europeias os índices marcam ganhos próximos de meio por cento, com o sentimento nos mercados a ser de novo impulsionado por notícias relacionadas com as negociações entre os Estados Unidos e a China, uma vez que Donald Trump afirmou na terça-feira que as conversações sobre o acordo comercial parcial estão à beira de ficar concluídas.

Ontem os índices de ações de Wall Street tinham alcançado novos recordes, depois de ao início do dia o Ministério do Comércio chinês ter revelado que houve uma chamada telefónica entre as partes e que a China e os EUA "alcançaram consenso" sobre como resolver "assuntos importantes" e vão manter o contacto para ultrapassar os restantes obstáculos do acordo comercial parcial que está a ser delineado (o chamado acordo de "fase um").

O otimismo na frente comercial está a compensar os dados económicos que foram divulgados na China, já que os resultados das empresas industriais chinesas registaram em outubro a maior queda homóloga de sempre.