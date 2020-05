CaixaBank BPI, o banco liderado por Miguel Maya

registou um "bom primeiro trimestre" no que diz respeito à redução dos ativos problemáticos e custos e os lucros ficaram acima das estimativas, mas as previsões para os lucros por ação do banco devem ser revistas em baixa pelos analistas.A contribuir para este desempenho do PSI-20 esteve ainda o grupo EDP, com a empresa liderada por António Mexia a subir 1,82% para os 4,149 euros por ação e a EDP Renováveis a ganhar 0,18% para os 11,24 euros.A maior subida, no entanto, foi para o grupo Ibersol que disparou 12,94% para os 4,80 euros por ação.Do lado das quedas surge a Sonae (-0,80%), a Semapa (-0,48%) e a Altri (-18%).