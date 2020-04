Bolsa nacional ganha pelo segundo dia com disparo de quase 6% do BCP

Por cá, a praça portuguesa registou 13 cotadas a valorizar e cinco cotadas "no vermelho". Um dos maiores impulsos veio do lado do banco BCP, que disparou 5,80% para os 9,67 cêntimos por ação, afastando-se dos mínimos históricos atingidos na semana passada, abaixo dos 9 cêntimos.



O setor da pasta e do papel também registou ganhos acentuados, com a Navigator a ganhar 5,08% para os 2,316 euros e a Altri a subir 3,48% para os 4,108 euros por ação.



A retalhista Sonae, dona do Continente, foi outro das cotadas que se destacou, ao subir 3,89% para os 66,7 cêntimos por ação. A empresa anunciou que, apesar da situação atual, mantém a proposta de remuneração acionista. Já a Sonae Capital anunciou ontem ter cancelado a proposta de distribuição de dividendos que iria apresentar em assembleia-geral.



No setor da energia, o grupo EDP negociou de forma mista. A empresa liderada por António Mexia subiu 1,66% para os 3,606 euros, num dia em que foi ao mercado com uma emissão de obrigações verdes a sete anos, na qual arrecadou um montante final de 750 milhões de euros. De acordo com a Bloomberg, o spread da emissão foi fixado em 180 pontos base acima do "midswap" do euro, que está hoje em -0,107%, pelo que a taxa de juro da operação ficou abaixo de 2%. Já a EDP Renováveis terminou o dia a desvalorizar 0,76% para os 10,38 euros.



Ainda no mesmo setor, a REN terminou a sessão desta terça-feira a subir 0,42% para os 2,40 euros por ação. Hoje, o CaixaBank/BPI emitiu uma nota a recomendar comprar ações das cotadas de "utilities" na Península Ibérica, por considerar um setor mais estável, com um "cash flow" mais sólido e dividendos mais generosos e sustentáveis. A portuguesa REN surge no topo da lista dos analistas.



Em contraciclo negociou a retalhista Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce, que perdeu 3,13% para os 15,50 euros.

(Notícia atualizada às 16:50)