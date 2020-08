PSI-20 sobe pelo segundo dia com ganho de quase 2% do BCP

Os investidores estão otimistas depois dos progressos feitos na relação entre os Estados Unidos e a China, que ontem falaram sobre a sua primeira fase do acordo. Ambos os lados veem o progresso na sua relação e estão comprometidos com o sucesso do acordo, disse o representante comercial dos EUA.

Para além da frente comercial, os investidores também estão focados no progresso da vacina contra o coronavírus. A farmacêutica Moderna disse que está perto de um acordo para fornecer pelo menos 80 milhões de doses de vacinas à União Europeia.





comunicou à CMVM a alienação por parte do BPI de 38 milhões de ações da operadora à Sonae.

A venda surge após a dona do Continente ter anunciado na passada quarta-feira ter acordado com o BPI a





O grupo EDP abriu o dia também em alta, com ambas as cotadas a subirem mais de 0,4%, ainda a beneficiar com a revisão do Goldman Sachs. Ontem, o banco de investimento adicionou as portuguesas EDP e EDP Renováveis



Em contraciclo está a Corticeira Amorim, que desvaloriza 0,79% para os 10,06 euros. da Nos, o que equivale a 7,38% do capital e direitos de voto na operadora.O grupo EDP abriu o dia também em alta, com ambas as cotadas a subirem mais de 0,4%, ainda a beneficiar com a revisão do Goldman Sachs. Ontem, o banco de investimento adicionou as portuguesas EDP e EDP Renováveis à sua lista de empresas preferidas para investir , aumentando o preço-alvo para ambas as cotadas, com uma recomendação de "comprar".Em contraciclo está a Corticeira Amorim, que desvaloriza 0,79% para os 10,06 euros.

O índice PSI-20 abriu a segunda sessão consecutiva a valorizar, com um ganho de 0,68% para os 4.458,88 pontos, acompanhando o sentimento registado nas restantes praças europeias.Por cá, com 15 cotadas em alta, uma a negociar em queda e duas ainda inalteradas, o destaque vai para o ganho de 1,65% do BCP, que vai a máximos de uma semana ao negociar nos 10,42 cêntimos por ação.A subir estão também a Sonae (+1,48%) e a Nos (+0,83%). Ontem, já depois do fecho de sessão, a Nos