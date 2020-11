Bolsa nacional ganha pelo segundo dia com vários disparos de mais de 4%

O índice PSI-20 terminou a segunda sessão consecutiva a valorizar, com um ganho de 1,84% para os 4.017,87 pontos, acompanhando o ritmo positivo vivido em toda a Europa, num forte movimento de correção após as quedas robustas de grande parte dos índices do "velho continente".Por cá, com 16 cotadas a valorizar e apenas uma em queda, um dos destaques da bolsa nacional vai para a petrolífera Galp, que ganhou 4,92% para os 7,296 euros por ação, naquela que foi a maior subida diária em cerca de um mês. O preço do petróleo Brent vai ganhando 0,40% para os 38,12 dólares por barril.A subir estiveram também as empresas papeleiras do PSI-20. A Navigator disparou 4,71% para os 1,980 euros por ação, reagindo em alta ao anúncio efetuado após o fecho da sessão de sexta-feira de que a companhia pretende remunerar os acionistas com um dividendo extraordinário.



Os acionistas vão deliberar sobre o pagamento de um total de 99.138.919,82 euros, equivalente a 0,1394 euros por ação. Este é o mesmo montante que a empresa pretendia pagar em junho, mas que acabou por cancelar devido à incerteza relacionada com a pandemia.



À boleia da Navigator está a Semapa, que detém a produtora de papel, com um ganho de 5,27% para os 6,79 euros por ação. A Altri registou um ganho de 3,98%.



No retalho, a Jerónimo Martins ganhou 1,47% para os 13,84 euros por ação. Hoje, a empresa anunciou que quer voltar atrás na decisão de cortar os dividendos a distribuir aos acionistas e pagar mais 86,7 milhões de euros, o equivalente a 13,8 cêntimos por ação. Em maio, confrontado com a incerteza decorrente da pandemia da covid-19, a administração da retalhista decidiu cortou a proposta de dividendo anunciada no início do ano, de 34,5 cêntimos por ação, correspondente a um "payout" de 50%, para 20,7 cêntimos.



Quem viu as ações dispararem foram os CTT, com uma valorização de 5,71% - a maior desde o dia 10 de agosto deste ano. BCP e EDP subiram 1,86% e 0,78%, respetivamente.