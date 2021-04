Bolsa nacional lidera quedas entre as praças europeias, mas acumula ganho semanal

economia portuguesa sofreu a maior contração do PIB no primeiro trimestre entre os 12 países da União Europeia que já revelaram as contas nacionais dos primeiros três meses do ano.

Segundo revelou o INE, a





deste ano, quando comparado com o mesmo período de 2020. Face aos últimos três meses do ano passado, a queda foi de 3,3%. Em qualquer uma das análises Portugal apresenta o pior desempenho da União Europeia, embora nem metade dos países tenha ainda mostrado as contas do primeiro trimestre.



Em qualquer uma das análises Portugal apresenta o pior desempenho da União Europeia, embora nem metade dos países tenha ainda mostrado as contas do primeiro trimestre.





índice de preços no consumidor cresceu 0,5% em abril , face ao mesmo mês do ano passado, mantendo o ritmo de crescimento que se registou em março.

O índice PSI-20 terminou a sessão desta sexta-feira a desvalorizar 0,64% para os 5.050,69 pontos, o que representou a maior queda registada por uma praça europeia, num dia em que se soube que a aTambém por cá, o Entre as empresas, a Altri e a Navigator destacaram-se com quedas de 3,20% e 1,89%, respetivamente, assim como as duas empresas do grupo EDP. A EDP desvalorizou 0,92% para os 4,622 euros por ação e a EDP Renováveis cai 2,27% para os 19,82 euros por ação.Os CTT recuaram 1,17% no final do dia, mas chegaram a renovar máximos de 2018 a meio da sessão, acima dos 3,8 euros por ação.Em contraciclo esteve o BCP (1,88%), que conseguiu contrariar a queda registada pelo setor da banca na Europa. Na semana, o banco liderado por Miguel Maya acumulou um ganho de mais de 10%, a melhor semana desde janeiro deste ano.