Bolsa nacional no verde com BCP a subir quase 5%

O PSI-20 encerrou a sessão desta terça-feira, 8 de Maio, a somar 0,21% para 5.539,56 pontos, com 10 cotadas em alta, seis em queda e duas inalteradas, no terceiro dia seguido a acumular valor.As principais praças europeias seguem sem tendência definida, isto numa sessão em que o Stoxx 600 negociou no valor mais alto desde 2 de Fevereiro. Já o índice italiano liderou as perdas com uma queda em torno de 2%, com a bolsa de Milão pressionada pelo bloqueio político que ameaça levar o país para eleições antecipadas.Num dia em que alternou entre ganhos e perdas ligeiras, o BCP foi determinante para a subida da bolsa nacional, com o banco liderado por Nuno Amado a apreciar 4,89% para 0,2919 euros, tendo a cotada transaccionado em máximos de 24 de Abril. O banco reagiu de forma positiva ao anúncio, esta segunda-feira, de que fechou o primeiro trimestre com um lucro de 85Ainda do lado dos ganhos, destaque para a Ibersol que somou 2,23% para 11,45 euros e para os CTT que avançaram 0,90% para 3,142 euros, isto no dia em que o líder dos correios nacionais, Francisco Lacerda, afirmou queA travar uma maior subida do PSI-20 esteve a Jerónimo Martins. A retalhista perdeu 1,68% para 13,47 euros, tendo assim tocado em mínimos de Junho de 2016. Ainda no retalho, a Sonae caiu 0,44% para 1,137 euros. Esta terça-feira, a retalhista destacou o dividendo de 61 cêntimos pago, pelo que se não tivesse sido descontada a remuneração accionista os títulos da Jerónimo Martins teriam valorizado 2,90%.Na energia, a REN resvalou 0,31% para 2,59 euros e a Galp Energia perdeu 1,68% para 16,29 euros, com a petrolífera a seguir a tendência de forte queda do petróleo nos mercados internacionais, numa altura em que o crude cai acima de 3% tanto em Londres como em Nova Iorque.Já a EDP Renováveis fechou inalterada nos 8,04 euros em que fechou a última sessão, num momento em que a média das estimativas feitas pelos analistas aponta para que a cotada liderada por Manso Neto tenhaEDP cresceu 0,20% para 3,056 euros.(Notícia actualizada às 16:58)