Bolsa nacional no verde impulsionada pelo BCP e grupo EDP

O PSI-20 abriu a sessão desta segunda-feira, 26 de Março, a somar 0,22% para 5.354,15 pontos, com 12 cotadas em alta, três em queda e três inalteradas face ao valor de fecho de sexta-feira passada. Depois de dois dias consecutivos a transaccionar em terreno negativo, a bolsa nacional regressa assim aos ganhos, acompanhando a tendência positiva que predomina nas principais praças bolsistas europeias.A contribuir para o optimismo em Lisboa está em especial o BCP e o grupo EDP, com o banco liderado por Nuno Amado a ganhar 0,36% para 0,2764 euros, a EDP Renováveis a apreciar 0,85% para 7,695 euros e a EDP a crescer 0,31% para 2,946 euros. Ainda no sector energético, a REN avança 0,57% para 2,466 euros enquanto a Galp Energia contraria o sentimento dominante ao recuar 0,13% para 15,13 euros.Destaque pela positiva ainda para os CTT (+1,79% para 3,186 euros), numa altura em que foi noticiado que os preços dos selos vão aumentar mais de 4% a partir de dia 2 de Abril, para a Pharol (+2,40% para 0,2345 euros) e para a Nos (+0,46% para 4,796 euros). Ainda do lado dos ganhos, nota para a Jerónimo Martins que sobe 0,28% para 14,455 euros. Tanto a Nos como a Jerónimo Martins estão assim a recuperar dos mínimos registados na semana passada.A travar uma maior subida do PSI-20 está a Mota-Engil que perde 0,54% para 3,67 euros.(Notícia actualizada às 8:15)