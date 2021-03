Bolsa nacional perde com Galp e BCP a descerem mais de 1%

A bolsa nacional abriu em queda, ao descer 0,38% para os 4.829,67 pontos. São dez as cotadas em queda, contra sete que se aguentam no verde e sobra uma inalterada.A puxar para o vermelho está o pesado trio Galp, BCP e Nos. A petrolífera encabeça as perdas, com uma descida de 1,95% para os 10,05 euros. Hoje também é um dia de descidas no mercado de petróleo, onde o barril londrino desvaloriza mais de 1%, prolongando as quebras da semana passada, que foi a pior desde outubro para a matéria-prima.Em segundo lugar impõe-se o BCP, que desce 1,72% para os 11,46 cêntimos, depois de na última sessão já ter perdido, também, acima de 1%. O banco segue deste modo a tendência na Europa, continente no qual a banca aparece hoje como o setor mais castigado, logo a seguir ao turismo.A Nos ocupa o terceiro lugar do pódio das perdas, com uma desvalorização de 0,65% para os 3,06 euros. Ainda no vermelho juntam-se as duas papeleiras, Altri e Navigator, que caem ambas acima de 0,5% - 0,57% para os 6,12 e para os 2,77 euros, respetivamente.Do lado dos ganhos contrariam a Ramada, os CTT e a EDP Renováveis. A Ramada lidera ao subir 1,50% para os 5,42 euros, depois de na última sessão ter disparado 7,88%, mantendo-se desta forma em máximos de fevereiro de 2020, no rescaldo da apresentação de resultados.A EDP Renováveis avança 1,27% para os 17,48 euros, depois de ter comunicado que fechou um acordo para o desenvolvimento e construção de um novo projeto solar nos Estados Unidos.(Notícia em atualizada às 08:29)