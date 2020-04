A Fed já anunciou uma série de medidas recentemente para proteger a economia norte-americana da covid-19 e é provável que mantenha todos os apoios em cima da mesa.



No caso do BCE, a maioria dos economistas questionados pela Bloomberg espera que a instituição aumente o valor do seu mais recente programa de apoio, o PEPP - pandemic emergency purchase programme - fixado nesta altura nos 750 mil milhões de euros.



Com 13 cotadas a negociar em queda, uma na linha de água e quatro em alta, o destaque vai para a Nos que perde 1,18% para os 3,350 euros por ação.



O grupo EDP negoceia de forma mista, com a empresa liderada por António Mexia a perder 0,58% para os 3,778 euros por ação e a EDP Renováveis a ganhar 0,37% para os 10,86 euros.



O cenário no setor do retalho é negativo, com a Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce, a perder 0,96% para os 15,555 euros e a Sonae, dona do Continente, a cair 0,42% para os 0,472 euros.



O BCP assume uma postura positiva, com um ganho de 0,21% para os 9,40 cêntimos por ação.

O índice PSI-20 abriu a sessão desta terça-feira, dia 28 de abril, a perder 0,36% para os 4.121,68 pontos, num dia em que os mercados europeus estão ainda a negociar de forma pouco definida.Os investidores estão de olho na atual temporada de resultados trimestrais, que se anteveem negativos devido ao impacto do coronavírus, e também aos encontros da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) e do Banco Central Europeu (BCE), que vão decorrer ainda esta semana.