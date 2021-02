Bolsa nacional quebra após duas sessões em alta com grupo EDP a perder mais de 3%

A subir esteve também a petrolífera Galp (+3,89%), tendo mesmo chegado a valorizar mais de 6% a meio da sessão, o maior ganho intradiário, ou seja durante uma sessão, desde novembro do ano passado.



"Esperamos que a Galp anuncie, durante este ano, um novo plano estratégico com reforço das suas metas para o caminho da descarbonização (por exemplo, novos objetivos para as renováveis, biocombustíveis, projetos de hidrogénio verde) e que dê mais visibilidade ao percurso de redução de carbono na próxima década", escrevem os analistas do CaixaBank BPI, numa nota.



O índice PSI-20 terminou a sessão desta terça-feira a cair 0,30% para os 4.846,12 pontos, num dia em que o sentimento em toda a região ficou mais nublado. Por cá, as onze cotadas que fecharam o dia em alta não foram suficientes para aguentar a bolsa nacional no "verde". Do outro lado seis cotadas desvalorizaram e uma empresa manteve-se inalterada.No lado das quedas, o grupo EDP destacou-se com a EDP a cair 3% para os 4,922 euros por ação, enquanto que a EDP Renováveis caiu 3,49% para os 22,15 euros por ação.Enquanto que, do lado dos ganhos, o BCP conseguiu valorizar 2,25% para os 12,70 cêntimos por ação. Hoje, o CaixaBank/BPI está otimista com a evolução do setor da pasta, confiando que a recente onda de aumentos de preços da matéria-prima vai prosseguir em 2021, uma vez que a procura está "sólida" e os stocks em níveis reduzidos.

Numa nota de research com data de hoje a que o Negócios teve acesso, os analistas do banco de investimento reiteram a Altri como a cotada preferida do setor, tendo elevado o preço-alvo das ações e mantido a recomendação de "comprar".