Bolsa nacional recua com CTT a caírem quase 1%

A praça lisboeta iniciou a semana a negociar em terreno negativo, interrompendo assim um ciclo de quatro dias consecutivos em alta. Quedas dos CTT, do BCP e do grupo EDP pressionam.

Voltando ao sector energético, a Galp Energia contraria o sentimento predominante ao somar ténues 0,06% para 15,96 euros enquanto a REN permanece inalterada no valor de fecho da sessão da passada sexta-feira (2,562 euros).



Ainda do lado das quedas, a Nos desliza 0,12% para 4,944 euros, enquanto a Pharol soma 1,41% para 0,2165 euros.



Por fim, nota para a Altri que recua 0,17% para 5,89 euros, permanecendo assim próxima do máximo histórico de 5,90 euros estabelecido na última sessão.



(Notícia actualizada às 08:11)

O PSI-20 abriu a sessão desta segunda-feira, 23 de Abril, a recuar 0,11% para 5.521,75 pontos, com 10 cotadas em queda, sete em alta e uma inalterada. Com esta queda, o principal índice bolsista nacional interrompe uma série de quatro sessões seguidas a acumular valor, isto depois de na sexta-feira ter transaccionado em máximos de 16 de Fevereiro.Entre as cotadas que mais penalizam em Lisboa estão os CTT que começaram o dia a perder 0,85% para 3,02 euros. Também a pressionar está o BCP que iniciou a semana a resvalar 0,28% para 0,288 euros.O grupo EDP e o sector do retalho estão também a contribuir para as perdas sentidas na bolsa nacional, com a EDP Renováveis a deslizar 0,38% para 7,875 euros, a EDP a cair 0,16% para 3,20 euros, a Jerónimo Martins a perder 0,21% para 14,17 euros e a Sonae a recuar 0,44% para 1,137 euros.