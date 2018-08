Bolsa nacional recua pela segunda sessão

A bolsa nacional está a cair pela segunda sessão consecutiva, pressionada por vários pesos pesados, como a EDP e o BCP, numa abertura ainda sem tendência definida nas praças europeias.

O PSI-20 desvaloriza 0,16% para 5.482,02 pontos, com seis cotadas em alta, oito em queda e quatro sem variação.

Os EUA e a China terminaram os dois dias de reuniões onde se discutiu "como alcançar justiça, equilíbrio e reciprocidade na relação económica, incluindo resolver questões estruturais na China", revelou a Casa Branca num comunicado emitido e citado pela Reuters. As reuniões terminaram assim sem progressos relevantes, adianta a mesma fonte, citada pelo Financial Times.

Os investidores estão agora a centrar atenções no simpósio de Jackson Hole, onde o presidente da Reserva Federal fará esta tarde um discurso onde se espera que sejam reveladas pistas sobre o curso da política monetária na maior economia do mundo.

A condicionar o PSI-20 o Banco Comercial Português desvaloriza 0,2% para 0,2554 euros, a EDP cai 0,27% para 3,387 euros, a Navigator desce 0,23% para 4,41 euros e a Nos recua 0,28% para 4,954 euros. A EDP Renováveis regista uma das quedas mais expressivas do PSI-20, com uma descida de 0,87% para 8,58 euros.

A impulsionar o índice estão os CTT (0,36% para 3,322 euros) e a Galp Energia (0,09% para 17,56 euros). A Sonae ganha 0,32% para 0,9445 euros, depois de ontem ter reagido em terreno negativo aos resultados do primeiro semestre.



A Semapa regista o ganho mais forte do PSI-20, com uma subida de 1,45% para 18,20 euros.



O presidente executivo da Semapa, João Castello Branco, salientou numa mensagem enviada esta quinta-feira aos trabalhadores do grupo, que o futuro que Pedro Queiroz Pereira preparou - uma equipa profissional que com as suas filhas tem vindo a trabalhar - "começa agora, sem nenhum traço de descontinuidade" para com o passado, "tendo como únicos desafios os próprios mercados dos nossos negócios".