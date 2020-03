Bolsa nacional recupera mais de 1% após bazuca do BCE. Sonae dispara

A bolsa nacional abriu em alta, em linha com o desempenho das principais praças europeias, que abriram firmes em terreno positivo com a bazuca que o Banco Central Europeu anunciou na noite de quarta-feira.

O PSI-20 abriu a valorizar 0,75% e menos de uma hora depois subia 1,21% para 3.685,89 pontos. Ontem o índice português fechou a cair perto de 5%.



Nas restantes praças europeias os ganhos são mais acentuados, com o Stoxx600 a avançar 1,54% para 283,96 pontos. Os índices das bolsas de Madrid e Paris valorizam mais de 3%.

Depois de anunciar o programa de compra de ativos do setor público e privado, no valor de 750 mil milhões de euros, destinado a estimular as economias bastante castigadas pela covid-19, Christine Lagarde afirmou que "não há limites" para a intervenção da autoridade monetária da Zona Euro.

Mesmo assim, na Ásia a sessão foi sobretudo de tendência de queda. O japonês Topix subiu 1% e em Hong Kong o Hang Seng desceu 2%. O S&P/ASX 200 da Austrália cedeu 3,4% e o sul-coreano Kospi afundou 8,4%. Já Wall Street, que ontem caiu cerca de 5%, deverá abrir em alta. Os futuros sobre o S&P500 desciam mais de 2% pouco antes da abertura das praças europeias, mas agora valorizam 0,42%.

Sonae dispara

As ações da Sonae estão em forte alta, reagindo de forma positiva aos resultados de 2019. Os títulos disparam 5,49% para 0,538 euros.

A Sonae registou um lucro de 165 milhões de euros no ano passado, menos 20,2% do que em 2018 e anunciou um aumento do dividendo em 5% para 4,63 cêntimos.

Ainda a impulsionar o PSI-20, o BCP avança 1,19% para 10,2 cêntimos e a Galp Energia valoriza 0,8% para 8,568 euros, numa sessão em que o petróleo está em forte recuperação depois de ontem ter tocado em mínimos de 18 anos.



A Jerónimo Martins valoriza 2,86% para 15,465 euros e a Nos avança 2,97% para 2,914 euros.