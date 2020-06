Bolsa nacional regressa ao "vermelho" com Galp e BCP a pressionar

Tendo em conta o valor de fecho da última sessão, 4,175 euros, a avaliação do banco britânico implica um potencial de valorização de 5,4%.



Também em território positivo esteve a Corticeira Amorim, com um ganho de 0,31% para os 9,83 euros por ação, em dia de assembleia geral. Os acionistas da empresa vão receber o dividendo relativo ao exercício de 2019 a partir de 20 de julho, com as ações a negociarem em bolsa sem direito à remuneração a partir de 16 de julho. Foi anunciado que a Corticeira Amorim vai pagar um dividendo de 18,5 cêntimos por ação, num total de 24,6 milhões de euros. Para reservas legais vão 2,2 milhões de euros e reservas livres 18,4 milhões de euros.



Ibersol lidera perdas em semana negativa para o PSI-20

A bolsa nacional terminou a semana com um saldo negativo, tendo acumulado uma desvalorização de 2,29%. A liderar as quedas esteve o grupo Ibersol, que explora espaços de restauração de marcas como a KFC, Burger King ou Pizza Hut, ao registar uma queda de 9,72%.



Seguiram-se a Semapa, dona da Navigator e da cimenteira Secil, com perda de 7,51%. O Banco Comercial Português não escapou à onda negativa e perdeu 6,17% do seu valor nesta semana.



As únicas empresas que aproveitaram esta semana para valorizar foram a Edp Renováveis (+2,21%) e a Sonae (+0,72%).

Com dez cotadas a negociar em queda e oito a subir, a liderar as quedas esteve a petrolífera Galp com uma desvalorização de 2,39% para os 10,40 euros por ação, num dia em que o Brent - que serve de referência para Portugal - caiu 1,12% para os 40,59 dólares por barril.A cair esteve também o BCP, com uma desvalorização de 2,27% para os 10,75 cêntimos por ação, e a Nos, que perdeu 1,04% para os 3,800 euros.Em contraciclo esteve o grupo EDP. A empresa liderada por António Mexia subiu 0,12% para os 4,180 euros por ação. Apesar da subida registada, os analistas do HSBC cortaram a recomendação para as ações da EDP de "comprar" para "manter" mas mantiveram o preço-alvo inalterado nos 4,40 euros.