Por cá, com 13 cotadas a subir, duas em queda, e as restantes duas a negociar na linha de água, o destaque vai para a petrolífera Galp, que avança 3,34% para os 10,37 euros por ação, num dia em que os preços do petróleo voltam a subir.



O crude dos Estados Unidos valoriza pela quinta sessão consecutiva (+8,44%), o que representa o maior ciclo de ganhos em nove meses. O Brent, que serve de referência para Portugal, alarga o número de sessões a ganhar para seis. Sobe 5,44% para os 28,68 dólares por barril.



A beneficiar com os preços da matéria-prima altos está também a Mota-Engil, que ganha 4,21% para os 1,124 euros por ação, uma vez que a construtora tem uma carteira de clientes em países cuja economia depende muito do petróleo.



Ainda do lado dos ganhos está também o BCP, que valoriza 1,54%, e os CTT que avançam 2,64%. No setor do retalho, quer a Sonae (+1,29%), quer a Jerónimo Martins (+0,49%) mostram sinais positivos.



No grupo EDP, a família liderada por António Mexia sobe 1,11% para os 3,845 euros por ação e a EDP Renováveis avança 0,72% para os 11,16 euros.

O índice PSI-20 abriu a sessão desta terça-feira, dia 5 de maio, a ganha 1,15% para os 4.234,68 pontos, acompanhando a tendência positiva das restantes praças na Europa.Os investidores estão otimistas com a reabertura gradual da economia em grande parte dos países europeus e fora do continente, mas o receio de uma possível segunda vaga de contágio está a travar maiores ganhos nas bolsas.