Bolsa nacional regressa aos ganhos com setor da energia a impulsionar

o indicador de preços do consumidor subiu, em março, na maior economia do mundo, acima daquilo que seria previsto, pressionado pela subida dos preços dos combustíveis.

Entre fevereiro e março, a inflação subiu de 0,4% para os 0,6% em termos mensais, tendo galgado de 1,7% para os 2,6% numa comparação anual.

Ainda assim, os investidores parecem ter feito bem a digestão dos números, uma vez que as bolsas norte-americanas terminaram o dia em alta, com o S&P 500 e o Nasdaq 100 a conseguirem, mais uma vez, renovar máximos históricos.



depois de um relatório do setor ter mostrado um novo declínio na quantidade de "stock" desta matéria-prima nos Estados Unidos, que se seguiu a uma revisão em alta da estimativa da procura por parte da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo).





O índice PSI-20 está a valorizar 0,15% para os 5.004,36 pontos na manhã desta quarta-feira, depois de duas sessões consecutivas a perder valor. A alta ligeira de hoje verifica-se também nas restantes praças europeias, com os investidores a mostrarem-se mais resilientes à subida da inflação nos Estados Unidos.Ontem,Por cá, os ganhos da bolsa nacional estão a ser suportados pelas empresas do setor da energia, com a EDP a valorizar 0,16% para os 5,112 euros por ação, ao passo que a EDP Renováveis sobe 0,89% para os 19,25 euros por ação.A Galp Energia dá o seu contributo com um ganho de 0,92% para os 9,665 euros por ação, num dia em que os preços do petróleo estão a valorizar pelo terceiro dia consecutivo,Em queda estão empresas como o BCP, que perde 0,33% para os 12,06 cêntimos por ação, e as duas cotadas do setor do papel. A Altri e a Navigator estão a perder 0,32% e 0,21%, respetivamente.