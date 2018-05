Bolsa nacional sobe com BCP e Jerónimo Martins em alta

A praça lisboeta abriu a sessão em queda ligeira, tendo logo invertido para terreno positivo apoiada pela subidas do BCP e da Jerónimo Martins. Os CTT recuam acima de 3%, isto depois de os correios nacionais terem reportado uma queda dos lucros para metade no primeiro trimestre.

Apesar de ter iniciado a sessão desta quinta-feira, 3 de Maio, em queda ligeira, o PSI-20 inverteu ainda no início da negociação bolsista para somar ténues 0,08% para 5.502,61 pontos. Na Europa as principais praças do Velho Continente começaram o dia a negociar em terreno negativo.

A apoiar os ganhos em Lisboa está o BCP, que soma 0,61% para 0,2815 euros, e a Jerónimo Martins, que avança 0,63% para 14,355 euros. Ainda no retalho mas em sentido oposto, a Sonae começou o dia a perder 1,07% para 1,106 euros.



Também em alta abriu a Galp Energia (+0,25% para 15,83 euros), isto depois de ontem a petrolífera ter anunciado um acordo com a Venture Global LNG para a aquisição, durante 20 anos, de um milhão de toneladas de gás natural liquefeito (GNL) por ano. Ainda do lado dos ganhos no sector energético está a EDP (+0,10% para 3,064 euros) e a REN (+0,15% para 2,598 euros) no dia em que a cotada liderada por Rodrigo Costa apresenta resultados já depois do fecho da bolsa. Já a EDP Renováveis cede 0,06% para 8 euros por acção.

Em destaque pela negativa estão os CTT que perdem 3,08% para 2,958 euros, o que acontece no dia seguinte à empresa ter reportado lucros nos primeiros três meses do ano de 5,4 milhões de euros, uma queda de 48,2%, face aos 10,3 milhões de euros um ano antes.

(Notícia actualizada às 8:17)