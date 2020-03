A dar força aos investidores estiveram também os comentários d

O BCP seguiu as recomendações dadas pelo Banco Central Europeu e suspendeu o pagamento dos dividendos referentes ao exercício de 2019, o que irá representar uma poupança de cerca de 134 milhões de euros.





a Organização Mundial de Saúde, que indicou ontem que existem sinais de estabilização do surto da covid-19 na Europa, com destaque para Itália e Espanha.Com 14 cotadas a negociar em alta e quatro a desvalorizar, a praça portuguesa contou com o apoio do grupo EDP, com a cotada liderada por António Mexia a valorizar 3,22% para os 3,658 euros e a EDP Renováveis a escalar 5,37% para os 10,98 euros por ação.A brilhar esteve também a petrolífera portuguesa Galp, com um ganho de 4,16% para os 10,395 euros por ação, num dia em que o preço do petróleo deu ténues sinais de recuperação.No setor do retalho, a Jerónimo Martins valorizou 2,75% para os 16,44 euros por ação e a Sonae avançou 2,26% para os 0,5895 euros.Entre as quedas, a mais pronunciada foi a do BCP, com o banco liderado por Miguel Maya a cair 2,57% para os 10,25 cêntimos por ação.Em termos mensais, março foi um mês avassalador para todas as cotadas no PSI-20, menos para uma: a Jerónimo Martins, que conseguiu terminar março com um ganho acumulado de 3,36%.Contudo este não foi o cenário registado nas restantes empresas da bolsa nacional. Uma das maiores quedas mensais foi a do BCP (-36,92%), da Altri (-25,50%) ou da Navigator (-22,43%).Se analisarmos a prestação trimestral da bolsa nacional, a queda é ainda maior. Nos primeiros três meses do ano, o índice PSI-20 perdeu 21,95%, o que representa uma das maiores desvalorizações de sempre. O pior "performer" foi o BCP com uma queda de 49,46%.(Notícia atualizada às 15:57)