A bolsa nacional iniciou o dia a subir, à semelhança do que está a ser observado no resto da Europa, numa sessão marcada por uma recuperação depois das quedas acentuadas nas últimas sessões e que foram provocadas pelos receios em torno da travagem da economia mundial.As estimativas da Reserva Federal (Fed) para os EUA levou mesmo os responsáveis pela política monetária a adiar para 2020 um cenário de novas subidas de juro. A este contexto juntaram-se outros dados económicos que apontam para uma deterioração da economia europeia e o Brexit não parece conseguir reunir um consenso dentro do Reino Undio de forma a evitar que o país saia da União Europeia sem acordo.Este contexto está a minar a confiança dos investidores, que optaram por uma postura de maior cautela.O PSI-20 sobe 0,41% para 5.163,68 pontos, com nove cotadas em alta, seis em queda e três inalteradas.Entre as cotadas nacionais, a Mota-Engil está a subir 1,22% para 2,08 euros, depois de ter anunciado que vai distribuir um dividendo de 7,4 cêntimos por ação aos seus acionistas, retomando assim a política de distribuição de lucros.A Pharol também está a apreciar 1,37% para 0,193 euros.A contribuir para os ganhos está também o BCP, ao apreciar 0,4% para 0,2238 euros, bem como a Jerónimo Martins, que sobe 0,61% para 13,215 euros.Do lado oposto estão os CTT, que têm vindo a renovar mínimos históricos , seguindo a descer 0,99% para 2,594 euros.