Bolsa nacional volta aos ganhos cinco dias depois. BCP e Galp sobem mais de 1%

O banco liderado por Miguel Maya deverá registar um prejuízo de 60 milhões de euros no segundo trimestre deste ano , após 40 milhões de euros em lucros no mesmo período do ano passado, de acordo com a previsão feita pelo CaixaBank BPI. Fatores como as provisões cambiais na Polónia justificam esta queda, de acordo com uma nota de análise a que o Negócios teve acesso.No resto da bolsa nacional, registam-se subidas também na petrolífera Galp Energia (+1,68%), à medida que os preços do petróleo vão também recuperando. Hoje,