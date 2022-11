Bolsa no vermelho, com renováveis a liderar tombo

A bolsa de Lisboa está, esta quinta-feira, a negociar em terreno negativo, à medida que os investidores vão reagindo à decisão da Reserva Federal norte-americana de subir as taxas de juro em 75 pontos base, um anúncio que foi feito na quarta-feira depois do fecho da sessão.O PSI abriu a perder 1,08% para 5.672,04 pontos. Dos 15 títulos que compõe o principal índice nacional, 13 negoceiam no vermelho e apenas dois no verde.A liderar as quedas estão as renováveis, com a EDP Renováveis a perder 2,99%, seguida pela Greenvolt, que desvaloriza 2,31%. A fechar o pódio estão os CTT, a recuarem 2,25%, no dia em que divulgam as contas trimestrais. Até junho, o resultado líquido da operadora postal recuou 15% para 14,5 milhões de euros.Ainda nas perdas, em quinto e sexto lugares, respetivamente, está a EDP, que desce 1,95% e a Galp que cede 1,04%.Na banca, o BCP segue o movimento de correção iniciado esta quarta-feira, após a escalada de 8,52% na terça-feira, e perde 0,87%. Já a maior cotada do índice nacional, a Jerónimo Martins, é das menos cai e desliza apenas 0,19%.Do lado dos ganhos está a Semapa, a valorizar 0,78%, seguida pela Corticeira Amorim, que avança 0,32%.