Bolsa portuguesa abre no vermelho com pesos pesados a pressionarem

A penúltima sessão da semana na bolsa portuguesa arrancou no vermelho, num dia em que as atenções estão voltadas para as contas trimestrais da Altri e para a revelação feita esta manhã de que a Alemanha entrou mesmo em recessão técnica O PSI cede 0,28%, para os 5.939,17 pontos, com apenas três cotadas em alta, enquanto 11 registam perdas e duas - Ibersol e Semapa - seguem inalteradas.A condicionar o desempenho do índice estão, principalmente, quatro dos cinco pesos pesados. A Jerónimo Martins cai 0,62%, para os 22,42 euros, enquanto a EDP cede 0,49%, até aos 4,637 euros, o BAP recua 0,42%, para 0,2122 euros, e a Galp desliza 0,38%, para 10,545 euros.A maior queda, contudo, pertence à Greenvolt, que perde 0,7%, para 6,34 euros.Pela positiva, a Altri avança 0,95%, para 4,24 euros, no dia em que apresenta as contas trimestrais. A evitar maiores perdas do PSI, a EDP Renováveis ganha 0,28%, para 19,46 euros. A Mota-Engil valoriza 0,1%, cotando nos 1,936 euros.