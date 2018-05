Bolsa sobe 1,5% com três cotadas em máximos

O PSI-20 está a subir 1,5% para 5.698,10 pontos, o que corresponde ao valor mais elevado desde Fevereiro. A contribuir para os ganhos do índice estão sete cotadas, com grande destaque para a EDP. Enquanto oito empresas estão a cair e três seguem inalteradas face à última sessão.

A grande estrela da sessão é a EDP, ao subir 8,78% para 3,383 euros, depois de ter chegado a ganhar mais de 10% para 3,50 euros, o que corresponde ao valor mais elevado desde Novembro de 2015. Esta subida é justificada pela oferta pública de aquisição (OPA) lançada ainda na sexta-feira, 11 de Maio, pela China Three Gorges (CTG). A empresa oferece 3,26 euros por cada acção da eléctrica liderada por António Mexia. Uma contrapartida que vários analistas consideram "baixa". Alguns especialistas consideram que, por isso, a CTG terá de subir a oferta. Outros apenas consideram que a proposta não tem pernas para andar, com estas condições. A actual cotação da EDP está 3,77% acima da contrapartida.

Alvo de uma OPA foi também a EDP Renováveis, com a CTG a oferecer 7,33 euros por acção. As acções da empresa liderada por João Manso Neto estão a subir 2,23% para 8,02 euros, um preço que está 9,4% acima da proposta da CTG.

Altri em máximos após resultados

As acções da Altri também estão em máximos históricos, a beneficiar, sobretudo, dos resultados do primeiro trimestre, apresentados na sexta-feira, 11 de Maio, já após o fecho da bolsa. A empresa co-liderada por Borges de Oliveira e Paulo Fernandes reportou um aumento de lucros de 90,6% para 32,6 milhões de euros.

Os analistas do BPI realçam que o conjunto de resultados apresentado "superou as expectativas". José Rito e Bruno Bessa admitem rever em alta as estimativas para a empresa, sobretudo devido à subida dos preços da pasta de papel e da recente valorização do dólar. Ainda assim, na nota publicada esta segunda-feira, os analistas mantiveram o preço-alvo de 5,30 euros, que confere um potencial de queda de 17% face à actual cotação.

Os analistas do CaixaBI partilham desta visão, considerando que os números apresentados pela Altri "foram muito positivos". Este banco de investimento também avalia a empresa em 5,30 euros, com uma recomendação de "acumular".

A F. Ramada, que também revelou um aumento dos lucros de 4,5% para 3,34 milhões de euros, segue estável nos 12,60 euros.

No que respeita a máximos, destaque para a Galp Energia, que já tocou no valor mais elevado desde Maio de 2008. A petrolífera sobe 1,29% para 17,335 euros, tendo já negociado nos 17,38 euros. A Galp tem vindo a valorizar e a atingir máximos de 10 anos consecutivos nas últimas sessões, beneficiando, entre outras coisas, da nota de análise positiva do JPMorgan, publicada na semana passada.

Resultados da Corticeira Amorim "neutrais"

A Corticeira Amorim também já revelou os seus resultados do primeiro trimestre do ano, tendo reportado um aumento do resultado líquido de 9,3% para 18,8 milhões de euros.

Os analistas do BPI consideraram o conjunto dos resultados de "neutral", apesar de serem "sólidos". O banco de investimento realça as perspectivas "negativas" para os custos das matérias-primas.

Do lado oposto está o BCP, ao perder 0,30% para 0,2977 euros, bem como a Pharol, que cede 0,18% para 0,272 euros. A travar a subida do índice está ainda a Nos, ao recuar 0,72% para 4,944 euros.

Fora do PSI-20, a Cofina, dona do Negócios, recua 3,77% para 0,562 euros, depois de também ter revelado na sexta-feira que os seus lucros aumentaram 15,4% no primeiro trimestre para 748 mil euros.