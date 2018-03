Bolsa sobe com Navigator a tocar novos máximos de 2015

Em alta, está ainda a Galp Energia, ao subir 0,36% para 15,355 euros. Já a EDP é uma das cotadas que trava a tendência, ao descer 0,17% para 3,002 euros.



A outra cotada em queda é a Jerónimo Martins, que recua 0,34% para 14,80 euros.

A bolsa nacional segue em alta, com 14 cotadas em alta, duas em queda e duas inalteradas. Entre os congéneres europeus o arranque também está a ser positivo.A contribuir para a subida da praça nacional está assim a esmagadora maioria das cotadas, com destaque para a Navigator, que já atingiu um novo máximo de 2015. As acções estão a subir 0,04% para 4,736 euros. Uma tendência que é partilhada pelas restantes cotadas do sector do papel: a Semapa sobe 0,10% para 19,34 euros, e a Altri aprecia 0,79% para 5,12 euros.Em alta, e a ajudar na subida da bolsa, está também o BCP, ao ganhar 0,71% para 0,282 euros, assim como a Nos, que cresce 0,25% para 4,772 euros.