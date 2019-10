A bolsa nacional iniciou o dia em alta, a beneficiar dos resultados apresentados por cotadas. Navigator e EDP Renováveis estão a subir, depois de terem reportado os seus números do terceiro trimestre do ano.





Também hoje serão conhecidos os resultados da EDP, mas só depois do fecho. As ações da elétrica estão a avançar 0,5% para 3,61 euros.



Do lado oposto e a travar a subida da bolsa está a Jerónimo Martins, ao perder 0,77% para 14,84 euros, bem como a Nos, que cede 0,56% para 5,285 euros.

A bolsa nacional iniciou o dia com ganhos ligeiros. O PSI-20 avança 0,07% para 5.038,30 pontos. No resto da Europa o arranque da sessão está a ser marcado por um arranque tímido, com alguns índices a subirem e outros a caírem, num dia marcado pela apresentação de resultados de várias cotadas, bem como pela reunião da Reserva Federal (Fed) dos EUA, onde se prevê que seja anunciado um novo corte de juros.Na bolsa nacional, destaque para a Navigator, cujas ações estão a subir 1,05% para 3,272 euros, depois de ontem a empresa ter revelado os seus resultados já após o fecho do mercado. A empresa liderada por João Castello Branco revelou uma queda de 14% nos seus lucros para 147,5 milhões de euros.