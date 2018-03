Bolsa sobe com Navigator em máximos e Nos em mínimos

No lado dos máximos está a Navigator, com a ex-Portucel a tocar no valor mais alto desde 2015. As acções da empresa estão a subir 0,34% para 4,75 euros, depois de já terem tocado nos 4,76 euros. Do lado oposto está a Nos, ao ceder 0,17% para 4,752 euros, tendo tocado nos 4,728 euros, o que corresponde ao valor mais baixo desde Novembro de 2014.



A contribuir para a subida da bolsa está o BCP, ao apreciar 0,21% para 0,2806 euros, bem como o grupo EDP, com a eléctrica liderada por António Mexia a subir 0,37% para 3,018 euros, enquanto a EDP Renováveis sobe 1,07% para 7,55 euros.



Do lado oposto está a Galp Energia, que cai 0,13% para 15,28 euros, numa altura em que os preços do petróleo voltam a subir. O barril do Brent, negociado em Londres e de referência para Portugal, está a avançar 0,85% para 66,61 dólares.





O PSI-20 sobe 0,27% para 5.410,75 pontos, numa altura em que das 18 cotadas que compõem o índice, 10 sobem, sete caem e uma segue inalterada. Entre os congéneres europeus a tendência não é definida, com os índices a oscilarem entre ganhos e perdas ligeiros, no dia em que se inicia a reunião da Reserva Federal (Fed) dos EUA.Os investidores, que já antecipam um aumento de juros de 25 pontos base, estão expectantes para perceber se a autoridade monetária dará sinais sobre o futuro da política monetária. Vai a Fed acelerar o ritmo de subidas de juros ou não?Na bolsa nacional, as variações nas cotadas são ligeiras na maior parte dos casos, com os destaques a serem os máximos e mínimos.