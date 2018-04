Bolsa sobe em dia de ganhos generalizados

O PSI-20 sobe 0,20% para 5.469,34 pontos, com 15 cotadas em alta, uma em queda e duas inalteradas. Entre os congéneres europeus a tendência é igualmente de ganhos, com os investidores a reflectirem nas bolsas o entusiasmo pelo arranque da época de resultado do primeiro trimestre.Na bolsa nacional os ganhos são assim generalizados, com destaque para a Ibersol, que sobe 1,78% para 11,45 euros, com apenas oito acções negociadas, sendo a cotada que mais sobe.O BCP ganha 0,32% para 0,2817 euros, a Jerónimo Martins avança 0,53% para 14,28 euros, a Galp Energia aprecia 0,19% para 15,765 euros.A contrariar a tendência está apenas a EDP, ao cair 0,38% para 3,151 euros. A EDP Renováveis também aprecia 0,37% para 8,035 euros, depois de ter reportado os dados preliminares da actividade, revelando um aumento de 14% da produção no primeiro trimestre.Em alta seguem também os CTT, ao subirem 0,27% para 2,948 euros, depois de já esta manhã terem tocado no valor mais baixo de sempre ao negociar nos 2,938 euros.Fora do PSI-20 destaque para a Teixeira Duarte, que está dispara 4,18% para 0,274 euros. Bem como para o BPI, que ganha 1,41% para 1,15 euros, no dia em que foi alvo de uma nota de análise por parte do JB Capital, que avalia o banco em 1,50 euros por acção.