Bolsa ganha mais de 1% e acompanha subidas acentuadas no resto da Europa

Wilbur Ross, que referiu que a Administração Trump está disposta a negociar com a China para tentar resolver estas fricções. E afastou a entrada numa III Guerra Mundial.Estas declarações foram recebidas com entusiasmo. E da mesma forma que as bolsas iniciaram o dia com quedas de 2%, terminaram a sessão a subir mais de 1%, com excepção do Dow.

A Europa está a acompanhar este desempenho, com os índices a subirem mais de 1,5%. E Lisboa não é excepção, estando a beneficiar da subida de 16 das 18 acções que compõem o índice.



A contribuir para este desempenho está o BCP, ao avançar 2,70% para 0,2705 euros, assim como a Pharol, que aprecia 1,80% para 0,2265 euros, a Jerónimo Martins, que cresce 1,35% para 14,615 euros. São várias as cotadas que seguem com ganhos superiores a 1%: Corticeira Amorim, Navigator, Mota-Engil, Semapa, Altri, CTT, Sonae e Nos.



As únicas cotadas que não estão a subir são: Ibersol e F. Ramada, seguindo estáveis face à última sessão.



Destaque ainda para as acções da EDP Renováveis, que apreciam 0,56% para 8,05 euros, o que corresponde ao valor mais elevado desde Junho de 2008, altura em que se estreou em bolsa.



A Sonae Indústria está também a subir mais de 1% para 2,98 euros, no dia em que deverá divulgar os seus resultados de 2017. Os analistas do CaixaBI antecipam receitas de 231,2 milhões de euros e um resultado líquido de 11 milhões.



Quem deverá apresentar os seus resultados de 2017 é a Mota-Engil esta sexta-feira. O CaixaBI prevê que a empresa tenha terminado o ano com um prejuízo de 6,8 milhões de euros. Este número compara com o lucro de 44,2 milhões de euros registados um ano antes.