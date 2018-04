Bolsa sobe mais de 2% com o BCP a ganhar mais de 5%

Foi um dia de ganhos acentuados na praça de Lisboa. Houve seis cotadas a subirem mais de 2%. No resto da Europa a tendência é idêntica, com as bolsas a registarem ganhos expressivos.

A bolsa nacional fechou a subir 2,09% para 5.485,45 pontos, num dia de ganhos acentuados entre os títulos que compõem o principal índice. Seis cotadas subiram mais de 2%, com o BCP a disparar mais de 5%.

A bolsa nacional acompanhou as subidas acentuadas das bolsas europeias, num dia em que o Stoxx600, que agrega as 600 maiores cotadas europeias, sobe mais de 2%, registando o ganho mais pronunciado desde Junho de 2016, altura em que as bolsas recuperaram das quedas pronunciadas provocadas pelo Brexit.



Na bolsa nacional, a contribuir para os ganhos esteve o BCP, ao disparar 5,13% para 0,2769 euros, num dia em que várias cotadas registaram subidas acentuadas.



A Galp Energia subiu quase 4% para 15,98 euros, num dia em que os preços do petróleo sobem, ainda que os ganhos sejam inferiores a 0,5%. No resto do sector da energia, a EDP fechou com uma subida de apenas 0,03% para 3,106 euros, enquanto a EDP Renováveis avançou 0,44% para 8,04 euros, depois de ter chegado a negociar nos 8,08 euros, um valor nunca antes atingido.



A Jerónimo Martins também se destacou, com um ganho superior a 3% para 14,895 euros, no mesmo dia em que a Sonae SGPS avançou 2,27% para 1,124 euros.



Em destaque esteve também a Mota-Engil, ao valorizar 4,87% para 3,335 euros, a um dia de revelar os resultados de 2017. O CaixaBI prevê que a empresa tenha terminado o ano com um prejuízo de 6,8 milhões de euros. Este número compara com o lucro de 44,2 milhões de euros registados um ano antes.





A Sonae Indústria, que revela os resultados do ano passado ainda esta quinta-feira, está a subir 7,80% para 3,18 euros. Os analistas do CaixaBI antecipam receitas de 231,2 milhões de euros e um resultado líquido de 11 milhões.





As bolsas fecharam assim com ganhos acentuados, numa altura em que a volatilidade é o grande destaque. Prova disso foi o desempenho das bolsas americanas na última sessão: começaram o dia com quedas acentuadas e terminaram com ganhos elevados. Os investidores estão ansiosos, sem perceber exactamente o que está por vir e isso provoca reacções muito acentuadas às várias notícias que vão saindo.