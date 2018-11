Pedro Catarino/CM

O PSI-20 sobe 0,44% para 4.935,50 pontos, com 11 cotadas em alta, três em queda e quatro inalteradas. Entre os congéneres europeus a tendência também é de ganhos, numa altura em que os investidores continuam expectantes em relação aos desenvolvimentos em torno do Brexit, da guerra comercial entre os EUA e a China e também em torno de Itália, numa semana em que se espera que Bruxelas inicie o procedimento por défices excessivos.Na bolsa nacional o sentimento positivo é muito sustentado pelos ganhos dos sectores do retalho e papel.A Jerónimo Martins e a Sonae SGPS sobem 0,66% para 10,72 euros e 0,61% para 0,83 euros, respectivamente.Já no sector do papel, a Navigator cresce 0,87% para 3,948 euros, a Semapa aprecia 0,13% para 15,00 euros e a Altri ganha 0,14% para 7,0 euros.A contribuir para os ganhos está também o BCP, ao somar 0,2% para 0,247 euros, bem como a Galp Energia, que ganha 0,74% para 14,97 euros, numa altura em que os preços do petróleo voltam aos ganhos. O barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, está a apreciar 1,12% para 67,51 dólares.Já do lado oposto está o grupo EDP, com a eléctrica a descer 0,16% para 3,07 euros e a EDP Renováveis 0,65% para 7,695 euros.