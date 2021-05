Bolsa volta ao verde com ganhos do retalho e família EDP

Leia Também Ações europeias a caminho de novo recorde na mais longa série de ganhos deste ano

A bolsa nacional abriu a sessão desta quarta-feira, 26 de maio, a negociar em alta ligeira, à boleia dos ganhos do retalho e da família EDP. O PSI-20 regressa, assim, ao verde, depois de, na terça-feira, ter encerrado a cair pela terceira sessão consecutiva.Portugal segue a tendência das restantes praças europeias, que vão negociando também com ganhos ligeiros, numa altura em que os investidores aplaudem a garantia da Reserva Federal norte-americana de que a subida da inflação será um fenómeno transitório.Por cá, o PSI-20 abriu a valorizar 0,27% para os 5.225,39 pontos, com 10 cotadas em alta, seis em queda e duas inalteradas.A impulsionar a bolsa portuguesa está, sobretudo, o setor do retalho, com a Jerónimo Martins a avançar 0,66% para os 16,03 euros por ação e a Sonae a ganhar 0,76% para os 0,79 euros por ação.Também a família EDP contribui para a sessão positiva do PSI-20, com a casa-mãe a valorizar 0,34% para os 4,76 euros por ação e a EDP Renováveis a somar 0,66% para os 19,74 euros por ação.Do lado dos ganhos, destaque ainda para a Ramada, que recupera da queda superior a 5% registada na última sessão e segue agora a subir 1,25% para os 6,5 euros por ação. Também a Nos corrige as perdas de terça-feira e está agora a somar 0,34% para os 2,98 euros.A impedir ganhos mais expressivos do PSI-20 estão o BCP, que recua 0,26% para os 15,64 cêntimos por ação, e a Galp, que perde 0,12% para os 9,97 euros.Também no setor papeleiro se registam perdas, com a Semapa e a Altri a negociarem ambas em queda, enquanto a Navigator contraria a tendência e avança 0,27%.Notícia atualizada pela última vez às 08h21 com mais informação.