Bolsas americanas vão ao céu e caem

O Dow Jones encerrou a ceder 0,35%, para os 30.068,81 pontos, depois de ter aberto em alta e marcado um novo máximo histórico nos 30.319,70 pontos.

Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 terminou a recuar 0,79% para 3.672,82 pontos, após ter estabelecido na negociação intradiária um máximo de sempre nos 3.712,39 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite caiu 1,94% para 12.338,95 pontos. Na abertura chegou a igualar o recorde fixado ontem, nos 12.594,54 pontos.

As bolsas norte-americanas abriram assim a tocar em novos máximos históricos, animadas pelo plano de vacinação contra a covid-19 e pela perspetiva de um novo pacote de estímulos à economia, mas depois inverteram e fecharam a negociar no vermelho.

Wall Street acabou por perder o otimismo da abertura, já que é difícil continuar empolgado com um potencial pacote de estímulos quando não se observam progressos palpáveis nessa frente – ontem o presidente Trump propôs um pacote de 916 mil milhões de dólares depois de os democratas rejeitarem uma proposta inferior – e numa altura em que as infeções por covid-19 continuam a aumentar no país (ontem os casos deste vírus nos EUA superaram os 15 milhões), sublinhou a CNN Business.

A deteriorar a negociação, já na reta final, estiveram as notícias em torno do Facebook.



Dezenas de estados norte-americanos e o governo federal dos EUA intentaram esta quarta-feira ações em tribunal contra o Facebook, alegando que a gigante das redes sociais abusou da sua posição dominante na plataforma digital e que tem comportamentos anticoncorrenciais.

A Comissão Federal do Comércio foi mais longe no seu processo na justiça e quer, entre outras medidas, que a dona da rede social Facebook proceda a alguns desinvestimentos, como o Instagram e o WhatsApp – que devem, em seu entender, ser alvo de um spin-off para se tornarem duas empresas independentes.

O Nasdaq 100 acabou por afundar 2,5%, a sua maior queda num mês.

O Facebook fechou a ceder 1,93% para 277,92 dólares, com outras cotadas do setor tecnológico a pesarem igualmente no Nasdaq, como a Tesla, a mergulhar quase 7%, a Apple e a Amazon, a caírem mais de 2%, e a Alphabet e Microsoft a recuarem quase 2%.

Amanhã as atenções vão estar viradas para a entrada em bolsa da Airbnb. A plataforma digital de alojamento local vai começar a negociar nesta quinta-feira no Nasdaq, depois da colocação, hoje, das ações na Oferta Pública Inicial (IPO).

Os investidores vão continuar também atentos aos novos dados económicos dos EUA e amanhã sairão os números dos novos pedidos de subsídio de desemprego na semana passada e da inflação de novembro.

O consenso de mercado estima que as novas solicitações de subsídio de desemprego na semana passada possam ter ascendido a 710.000 – a acontecer, será apenas uma ligeira diminuição face aos 712.000 pedidos da semana precedente. Já a taxa de inflação deverá ter-se mantido no mês passado em 1,2%.