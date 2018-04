Bolsas dos EUA arrancam semana em alta com investidores de olho nas contas das empresas

Os principais índices norte-americanos abriram em alta esta segunda-feira, 16 de Abril, com os investidores confiantes que o ataque realizado no sábado pelos Estados Unidos, França e Reino Unido na Síria não vai escalar para um conflito mais amplo.

O índice industrial Dow Jones ganha 0,76% para 24.545,09 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq soma 0,53% para 7.144,01 pontos. Já o S&P500 valoriza 0,56% para 2.670,21 pontos.

O foco dos investidores está novamente na divulgação dos resultados do primeiro trimestre do ano, que prossegue hoje com empresas como o Bank of America e a Netflix.

Enquanto a empresa de streaming apresenta as suas contas após o fecho dos mercados, os números do Bank of American foram conhecidos antes da abertura, com o banco a revelar que, excluindo itens extraordinários, os seus lucros foram de 6,92 mil milhões de dólares (5.595 milhões de euros) no primeiro trimestre, ou 62 cêntimos por acção, o que representa uma subida de 30,2%, em termos homólogos, e um máximo histórico.

As acções do Bank of America valorizam 0,30% para 29,90 dólares enquanto o Netflix ganha 0,95% para 314,61 dólares.

A época de apresentação de contas arrancou na passada sexta-feira com o JPMorgan, Wells Fargo e Citigroup, cujos números não foram suficientes para animar os investidores.

Os analistas da Reuters esperam que os lucros das empresas do S&P500 tenham aumentado 18,6% no primeiro trimestre, a maior subida em sete anos. No entanto, muitos defendem que a reacção do mercado não será expressiva, visto que já estará descontado o efeito positivo da redução de impostos, que impulsionou o rally de 2017 e início de 2018.