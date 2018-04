Bolsas dos EUA caem com receios de guerra comercial

Reuters

O Dow Jones desce 0,27% para 24.037,98 pontos e o Nasdaq perde 0,69% para 7.014,383 pontos. Já o S&P500 recua 0,3%.

As bolsas regressaram à negociação, depois de terem estado encerradas na sexta-feira, com os investidores apreensivos com o que estará por vir. Isto depois de as bolsas dos EUA terem fechado o primeiro trimestre do ano em queda, registando assim a primeira desvalorização trimestral desde 2015.

A contribuir para as quedas dos índices continuam os receios em torno da guerra comercial, depois de a China ter respondido aos EUA e implementado novas tarifas a produtos importados provenientes deste país.

Destaque para as acções da Amazon, que descem 1,92% para 1.419,48 dólares, depois de a empresa ter sido novamente alvo de Donald Trump. O presidente dos EUA acusou a maior retalhista online do mundo de beneficiar de taxas de correios baratas e de não pagar impostos suficientes.

While we are on the subject, it is reported that the U.S. Post Office will lose $1.50 on average for each package it delivers for Amazon. That amounts to Billions of Dollars. The Failing N.Y. Times reports that “the size of the company’s lobbying staff has ballooned,” and that... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de março de 2018

...does not include the Fake Washington Post, which is used as a “lobbyist” and should so REGISTER. If the P.O. “increased its parcel rates, Amazon’s shipping costs would rise by $2.6 Billion.” This Post Office scam must stop. Amazon must pay real costs (and taxes) now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de março de 2018

As acções da Tesla também se destacam, pela negativa, ao deslizarem 4,58% para 253,95 dólares, depois de, durante o fim-de-semana, ter anunciado a recolha de 123 mil carros e de ter confirmado que o carro modelo X acidentado nos Estados Unidos, e que provocou a morte do seu condutor, tinha activado o sistema de piloto automático.