Bolsas dos EUA descem mais de 1% com tecnológicas a penalizar

As falhas na protecção de dados pessoais dos utilizadores por parte do Facebook estão a penalizar o sector das tecnologias, numa altura em que também a guerra comercial pesa no sentimento dos investidores.

Os principais índices norte-americanos abriram em queda esta quinta-feira, 22 de Março, pelo segundo dia consecutivo, prolongando a tendência negativa da sessão europeia, devido aos receios em torno da guerra comercial. Isto no dia em que se espera que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncie novas tarifas sobre bens chineses, abrindo a porta a uma escalada das tensões entre as duas maiores economias do mundo.

Nesta altura, o índice industrial Dow Jones desce 1,26% para 24.371,07 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq perde 1,27% para 7.252,35 pontos. Já o S&P500 desvaloriza 1,13% para 2.683,00 pontos.

A contribuir para o sentimento negativo em Wall Street está particularmente o sector tecnológico, com destaque para o Facebook – as acções recuam 1,88% para 166,40 dólares - depois de ter sido revelado o uso indevido de dados pessoais de milhões de utilizadores da rede social pela empresa britânica Cambridge Analytica.

O Facebook "cometeu erros", afirmou Zuckerberg, na primeira vez que falou sobre este caso, admitindo ser "responsável pelo que está a acontecer" na rede social e prometendo disponibilizar formas de os utilizadores controlarem melhor a utilização dos seus dados pessoais.

As quedas prolongam-se, contudo, a todo o sector, devido aos receios dos investidores que as falhas na protecção de dados pessoais por parte do Facebook possam afastar os anunciantes e conduzir a uma regulação mais apertada.

As acções da Snap, dona do Snapchat, descem 1,21% para 16,37 dólares, enquanto o Twitter cai 2,60% para 31,88 dólares.