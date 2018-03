Bolsas dos EUA em alta ligeira apesar dos receios com a guerra comercial

Os principais índices norte-americanos abriram em alta ligeira esta sexta-feira, 23 de Março, a recuperar parte das fortes descidas registadas na sessão de ontem, devido aos receios em torno da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

Nesta altura, o índice industrial Dow Jones ganha 0,36% para 24.044,13 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq avança 0,18% para 7.179,47 pontos. Já o S&P500 valoriza 0,40% para 2.657,03 pontos.

Esta evolução acontece depois das descidas superiores a 2% registadas na sessão de ontem, dia em que Donald Trump assinou um memorando a impor novas tarifas sobre as importações de bens chineses, que podem ascender a 60 mil milhões de dólares.

Esta sexta-feira, a China já anunciou a sua resposta a esta medida, garantindo que vai impor tarifas sobre os bens norte-americanos, de 3 mil milhões de dólares.

"A China respondeu com as suas próprias tarifas, mas não tão grandes como as dos Estados Unidos, e isso deu às pessoas um pouco de esperança de que talvez isto não se transforme numa guerra comercial completa e que talvez haja espaço para negociação", afirmou Robert Pavlik, estrategista-chefe de investimentos da SlateStone Wealth em Nova Iorque.

A contribuir para o sentimento positivo do mercado estão também os dados sobre as encomendas de bens de capital em Fevereiro, que subiram mais do que era esperado pelos economistas. O aumento foi de 1,8%, quando as projecções apontavam para uma subida de apenas 0,8%.