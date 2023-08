Bolsas dos EUA entre ganhos e perdas à procura de direção. Cautela impera

Os principais índices do outro lado do Atlântico recuperaram fôlego na reta final da sessão e conseguiram entrar timidamente no verde, mas nos últimos minutos apenas o Dow conseguiu aguentar-se à tona. A volatilidade continua a sinalizar a prudência que vai imperando.

O índice industrial Dow Jones fechou a subir 0,07% para 34.500,66 pontos, ao passo que o S&P 500 deslizou 0,01% para 4.369,71 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite registou uma desvalorização de 0,20% para 13.290,78 pontos.

Muitos investidores em ações estão a ter bons ganhos este ano, com o S&P 500 a acumular uma subida de 14% desde janeiro. No entanto, no último mês as bolsas norte-americanas têm vindo a ceder terreno.

O Nasdaq já cai 7,7% em agosto e o S&P 500 recua perto de 5% neste mesmo período. E o Dow (que cai 3% este mês) fechou ontem abaixo da sua média móvel dos últimos 50 dias, um indicador chave que os investidores costumam interpretar como um sinal "bearish", aponta a CNN Business.

A contribuir para este movimento negativo têm estado vários fatores, nomeadamente os crescentes receios de contágio do abrandamento económico na China, a inflação ainda elevada, a guerra da Rússia na Ucrânia e a debilidade da banca norte-americana.

A mostrar que os investidores estão com receio, revelando por isso maior prudência, está o CNN Business Fear & Greed Index [índice do medo e ganância] entrou hoje em território de "medo" pela primeira vez desde março. É uma grande mudança face ao que se observava há apenas um mès, quando o índice estava em território "ganância extrema".