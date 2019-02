Bolsas dos EUA pouco alteradas à espera dos resultados da Alphabet

Os principais índices norte-americanos abriram pouco alterados esta segunda-feira, 4 de fevereiro, dia em que serão reveladas as contas trimestrais da Alphabet, dona da Google, depois de um conjunto de resultados díspares por parte dos outros membros das FAANG.

O índice industrial Dow Jones cai 0,08% para 25.043,20 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq ganha 0,04% para 7.268,09 pontos. Já o S&P500 recua 0,03% para 2.705,92 pontos.

A Alphabet valoriza 0,22% para 1.121,03 dólares, antes de apresentar os seus números do trimestre terminado em dezembro, após o fecho do mercado. As estimativas apontam para um lucro por ação de 10,86 dólares – acima dos 9,70 dólares no período homólogo – e receitas de 38,7 mil milhões de dólares.

As contas da dona da Google serão conhecidas depois de a Apple e Facebook terem revelado lucros acima do esperado, na semana passada, e de a Netflix e Amazon terem dado perspetivas desanimadoras para o atual trimestre.

Ainda assim, os investidores mantêm-se animados com a evolução do mercado de trabalho nos Estados Unidos – a criação de emprego atingiu, em janeiro, o nível mais alto em 11 meses - e com os sinais dados pela Fed de que deverá abrandar a subida de juros este ano.

Além disso, das empresas do S&P500 que já apresentaram as suas contas trimestrais até ao momento, 70,9% excedeu as estimativas de lucros dos analistas, com o resultado líquido a crescer, em média, 12,4% em termos homólogos.

Contudo, os analistas já cortaram as suas estimativas para o trimestre atual e, segundo dados citados pelo Financial Times, as previsões apontam agora para uma descida dos lucros de 0,8% nestes primeiros três meses de 2019 - a primeira queda homóloga desde o segundo trimestre de 2016.