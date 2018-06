Bolsas dos EUA prolongam optimismo e arrancam semana em alta

As bolsas norte-americanas continuam animadas com os dados do emprego, num dia de ganhos generalizados nos mercados accionistas.

Os principais índices norte-americanos abriram em alta esta segunda-feira, 4 de Junho, pela segunda sessão consecutiva, acompanhando o optimismo das congéneres europeias e beneficiando ainda dos dados do emprego conhecidos no final da semana passada.

O índice industrial Dow Jones valoriza 0,56% para 24.773,76 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq ganha 0,29% para 7.576,41 pontos. Já o S&P500 sobe 0,36% para 2.744,49 pontos, depois de ter somado mais de 1% na sexta-feira, depois de ter sido conhecido que o crescimento do emprego e dos salários em Maio superou as expectativas, com a taxa de desemprego a recuar para um mínimo de 18 meses.

Dados positivos sobre a evolução do mercado de trabalho tiveram muitas vezes efeitos adversos nos mercados, devido aos receios em torno de uma subida mais rápida dos juros por parte da Fed. Não é o caso desta vez, porque os investidores não consideraram os dados preocupantes, sublinha a Reuters.

No que respeita à guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, não são conhecidas ainda as conclusões da última ronda de negociações entre os dois países. As conversações terminaram este domingo, mas o secretário do Comércio Wilbur Russ e a sua delegação deixaram Pequim sem fazer qualquer comentário, enquanto a China também não fez menção a nenhum acordo.

Contudo, Pequim já avisou que quaisquer tarifas ou medidas comerciais implementadas por Washington podem comprometer os acordos já firmados entre as duas partes.

Em destaque na sessão estão os títulos da farmacêutica Merck & Co., que valorizam 2,03% para 61,79 dólares, depois de terem sido revelados resultados positivos do seu medicamento Keytruda num tipo de cancro do pulmão.

Também a Whirlpool ganha 2,26% para 148,60 dólares, depois de o Credit Suisse ter melhorado a recomendação para as acções para "comprar".