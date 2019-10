Bolsas dos EUA sobem 1% à boleia dos resultados

As principais bolsas americanas fecharam a sessão com ganhos acentuados, num dia marcado pelo arranque da apresentação dos resultados do terceiro trimestre. Hoje foi a vez de alguns bancos e empresas que atuam na área da saúde revelarem os seus números e as bolsas subiram 1%.

O Dow Jones subiu 0,89% para 27.024,80 pontos, o Nasdaq cresceu 1,24% para 8.148,71 pontos e o S&P500 subiu 1% para 2.995,68 pontos.

Os números apresentados pelas cotadas contrariam as perspetivas mais pessimistas, que receavam um impacto considerável da guerra comercial entre os EUA e a China nos resultados das cotadas.

"Os resultados parecem ter tido um arranque muito positivo, as taxas de juro estão extremamente baixas, e este acordo comercial e as negociações positivas do Brexit são boas para o crescimento mundial", salientou à Bloomberg Gary Bradshaw, da Hodges Capital Management.

Foram várias as empresas a reportarem os seus resultados do terceiro trimestre. A Johnson & Johnson elevou mesmo as suas estimativas para os lucros e receitas para este ano. As ações fecharam a ganhar mais de 1,5%.

A UnitedHealth, cujas ações dispararam mais de 8%, apresentou lucros acima do esperado e elevou as previsões para o global do ano.

Na banca, as ações do JPMorgan subiram mais de 3%, depois de o banco ter revelado número do trimestre que superaram as estimativas. O Goldman Sachs registou uma subida mais tímida (0,31%) depois de ter apresentado resultados considerados positivos na banca de investimento, mas no segmento de corretagem os números ficaram aquém.