Bolsas dos EUA sobem à espera da Fed e a aplaudir os resultados de cotadas

Os investidores estão hoje focados nas conclusões da última reunião da Fed para saber se serão dados mais sinais sobre o futuro da política monetária americana.A condicionar a negociação está o início da época de resultados nos EUA. Esta quarta-feira, 10 de abril, foram conhecidos os números da Levi's e da Delta Air Lines.A conhecida marca de calças de ganga reportou lucros de 146,6 milhões de dólares no primeiro trimestre do ano. No ano anterior a empresa tinha registado prejuízos de 19 milhões de dólares. A Levi's anunciou ainda um aumento de 7% das receitas para 1,44 mil milhões de dólares. Estes números estão a ser bem recebidos pelos investidores, que estão a elevar as ações em mais de 7% para 23,54 dólares. A Levi's entrou em bolsa no dia 21 de março, não havendo ainda estimativas dos analistas para os resultados do primeiro trimestre.Já a Delta Air Lines reportou lucros no trimestre que superaram as previsões dos analistas, o que está a provocar uma subida superior a 1% das ações para 57,98 dólares.

Estes números estão a animar os investidores, que assumiram nos últimos dias uma posição mais cautelosa à espera que sejam conhecidos os resultados do primeiro trimestre de 2019.

Investidores e analistas estarão agora focados nos números que serão conhecidos na sexta-feira, com o JPMorgan e o Wells Fargo a serem os principais destaques. De acordo com dados da Refinitiv, citados pela Reuters, os lucros das empresas entre janeiro e março terão descido 2,3%, em relação ao mesmo período do ano passado.