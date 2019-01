Bolsas dos EUA sobem mais de 1% com perspetivas otimistas sobre a guerra comercial

Trump está a ajudar a animar a negociação bolsista, depois de revelar no Twitter que as negociações comerciais com a China estão a correr bem. As bolsas americanas seguem com ganhos superiores a 1%.

Reuters

As bolsas dos EUA iniciaram a sessão em alta, numa altura em que as atenções estão voltadas para as negociações comerciais entre Washington e Pequim. A expectativa de que as duas maiores economias do mundo vão chegar a um acordo e pôr fim à guerra comercial tem aumentado, o que está a animar a negociação bolsista.O Dow Jones está a subir 1,21% para 23.815,89 pontos, o Nasdaq avança 1,15% para 6.902,24 pontos e o S&P500 aprecia 1,06% para 2.576,61 pontos.

O presidente dos EUA foi o último a fomentar esta expectativa. Através da rede social Twitter Donald Trump afirmou que "as negociações com a China estão a correr muito bem", o que ajuda a animar os investidores.



Talks with China are going very well! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de janeiro de 2019