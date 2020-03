07:38

Índia cai mais de 10%. Futuros da Europa e dos EUA em queda

Os mercados asiáticos mantiveram as más prestações, durante a madrugada portuguesa, e o índice da Índia afundou mais de 10%, numa altura em que o número de mortes e casos infetados com covid-19 continua a aumentar. A queda robusta do mercado indiano fez com que o "circuit breaker" fosse acionado e o índice nacional ficou suspenso durante alguns minutos. A moeda oficial do país, a rúpia caiu para o seu mínimo histórico.



A situação na Austrália, Coreia do Sul e em Hong Kong é semelhante.



A contrariar a tendência negativa esteve o Nikkei, índice do Japão, que conseguiu uma valorização de 2,02%, depois de duas quedas consecutivas. O Banco do Japão comprometeu-se, a partir desta segunda-feira, em comprar o equivalente a 10 mil milhões de dólares em dívida. Desde que o banco central japonês começou a abrir cordões à bolsa para conter o impacto económico do vírus já anunciou 2,5 biliões de ienes (22,7 mil milhões de dólares).



Os futuros de ações da Europa e dos Estados Unidos seguem em queda, prevendo-se uma abertura negativa se sessão em ambos os casos. Na Europa, o número de países em "lockdown" aumentou, diminuindo ainda mais o número de pessoas a circular na rua e nos Estados Unidos, os democratas impediram o Senado de promover um novo maciço pacote de ajuda, com presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, a afirmar que a medida ficou aquém das expectativas.



A Morgan Stanley cortou a sua previsão de crescimento da maior economia do mundo e prevê agora que o PIB (produto interno bruto) norte-americano encolha 30% no segundo trimestre deste ano.