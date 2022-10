Bolsas norte-americanas fecham no vermelho à espera de dados do emprego

As bolsas norte-americanas fecharam a negociação em terreno negativo, um dia antes de serem divulgados os dados sobre a criação de postos de trabalho em setembro. Um dado crucial para perceber o estado da economia norte-americana, e pelo qual os investidores se guiam para tentar antever qual o próximo passo da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed).Além da ansiedade quanto a esses dados, a garantia da autoridade monetária de que continua focada em reduzir a inflação através do aumento das taxas de juro, empurrou o "benchmark" S&P 500 para o segundo dia consecutivo de perdas, beneficiando o dólar e a "yield" da dívida soberana.O S&P 500 cedeu 1,02% para 3.744,52 pontos, enquanto o industrial Dow Jones recuou 1,15% para 29.926,94 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite caiu 0,68% para 11.073,31 pontos.Os mercados financeiros acreditam que há grande probabilidade de a Fed anunciar um quarto aumento consecutivo de 75 pontos base na reunião de novembro.Brian Belski, estratega responsável pelo investimento na BMO Capital Markets, acredita que as bolsas norte-americanas "deverão manter-se voláteis num futuro próximo, enquanto os mercados continuam preocupados com a elevada inflação, a política monetária mais restrita, os problemas nas cadeias de fornecimento, o crescimento económico e incerteza geopolítica".