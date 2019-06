Bolsas norte-americanas regressam aos ganhos com alta do petróleo  

A subida acentuada das cotações do petróleo contagiou as empresas do cetro energético.

As bolsas norte-americanas fecharam em alta depois de terem registado perdas nas duas últimas sessões.

O índice de referência S&P 500 valorizou 0,41% para os 2.891,64 pontos. O tecnológico Nasdaq avançou 0,57% para os 7.837,13 pontos, enquanto o industrial Dow Jones ganhou 0,39% para os 26.106,77 pontos.





Os índices foram impulsionados pelas cotadas do setor energético, num dia em que os preços do petróleo chegaram a subir mais de 4% nos mercados internacionais. A Exxon Mobil avançou 0,86% e a Chevron subiu 0,6%.

No fecho de Wall Street, o barril de West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, está a subir 2,29% para os 52,31 dólares. Já o barril de Brent, negociado em Londres e que serve de referência para o mercado português, ganha 2,45% para os 61,44 dólares.



Isto depois de, esta manhã, terem sido reportados ataques, no Golfo de Omã, a dois navios petroleiros, que receberam assistência das forças navais norte-americanas. O Governo norte-americano, através do secretário de Estado Mike Pompeo, acusou o Irão de ser o responsável por estes ataques.

As ações norte-americanas têm negociado com tendência positiva nas últimas sessões devido à expectativa de descida de juros por parte da Fed, o que se sobrepõe aos receios com o abrandamento da economia.

Hoje foram divulgados mais dados que apontam nesse sentido, já que as autoridades norte-americanas revelaram um aumento inesperado dos pedidos de subsídio de desemprego.