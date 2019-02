Bons dados do emprego sustentam bolsas americanas

O Dow Jones segue a somar 0,24% para 24.059,61 pontos e o Standard & Poor’s 500 avança 0,07% para 2.705,95 pontos.

Em contrapartida, o tecnológico Nasdaq Composite cede 0,15% para 7.270,77 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico, que ontem fecharam com o melhor mês de janeiro em 30 anos, prosseguem esta sexta-feira a tendência positiva e muito à conta dos dados do mercado de trabalho.

As contratações em janeiro superaram todas as projeções. O número de empregos não-agrícolas aumentaram em 304.000, naquela que foi a maior subida em quase um ano, depois de um reforço em 222.000 no mês precedente, anunciou o Departamento norte-americano do Trabalho.

A estimativa média dos economistas inquiridos pela Bloomberg apontava para um aumento de 165.000 postos de trabalho.

Por outro lado, a taxa de desemprego subiu para 4% devido ao efeito "shutdown", já que com a paralisação dos serviços federais muitos trabalhadores ficaram em casa.

Uma vez que este aumento do desemprego se deveu a um fator específico (e entretanto o "shutdown" foi levantado, pelo menos durante três semanas), o mercado recebeu estes dados com optmismo, já que revelaram que o aumento de emprego continua robusto sem grandes pressões inflacionistas (o que poderia preocupar a Reserva Federal).

A exceção nos ganhos vai para o Nasdaq, depois de ontem o setor tecnológico ter sido o que mais sustentou Wall Street.

Uma das cotadas que está a influir negativamente na tendência do índice é a Amazon, depois de ontem ter anunciado os resultados do seu quarto trimestre, terminado a 31 de dezembro.

A empresa de comércio eletrónico reportou lucros e receitas acima do esperado no período de outubro a dezembro, uma vez mais devido ao bom desempenho da computação na nuvem, mas advertiu que as vendas do atual trimestre poderão ficar aquém das expectativas. O que desanimou os investidores.