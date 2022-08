Bons dados nos EUA levam Wall Street a terceiro dia no vermelho

A resiliência da procura privada e do mercado laboral vieram dar força à linha da Fed de manter o ritmo de subidas agressivas nas taxas diretoras. Os principais índices de Wall Street somaram a terceira sessão consecutiva no vermelho, renovando mínimos de um mês.O industrial Dow Jones caiu 0,96%, para os 31.790,87 pontos, enquanto o índice alargado S&P 500 recuou 1,1%, caindo abaixo da fasquia dos quatro mil pontos ao fechar nos 3.986,16 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite perdeu 1,12%, para os 11.883,14 pontos, perdendo o suporte dos 12 mil pontos.A confiança dos consumidores norte-americanos recuperou inesperadamente em agosto, para o nível mais elevado desde maio, o que levou a que aumentem as apostas de que a Reserva Federal suba em 75 pontos base as taxas de juro na reunião de setembro.Também os dados de vagas de emprego disponíveis conhecidos hoje mostram que o mercado laboral está a resistir e que as pressões salarias persistem.