Bons resultados de cotadas levam Wall Street a fecho positivo

As bolsas nova-iorquinas fecharam em alta esta terça-feira, aumentando para três dias a série consecutiva de ganhos. O desempenho dos mercados está a beneficiar da "earnings season", com várias das cotadas a superarem as estimativas dos analistas.O Dow Jones avançou 1,07%, para 31.836,74 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 1,63%, fechando nos 3.859,11 pontos. O tecnológico Nasdaq Composite superou os pares ao subir 2,25%, para os 11.199,12 pontos.Entre os "motores" dos mercados hoje conta-se a Apple, com os analistas a verem como positivo o anúncio da empresa de uma subida de preços em alguns serviços, como a Apple TV. As ações da fabricante do iPhone ganharam 1,93%.Destaque também para o Twitter, que subiu 2,41%, tendo durante a sessão tocado máximos deste ano, após ser noticiado que Elon Musk vai fechar a compra da rede social na próxima sexta-feira.Do lado dos vencedores surgem ainda nomes como a Coca-Cola e General Motors, cujos resultados ficaram acima do esperado pelo mercado.Já a General Electric caiu 0,49%, depois de mostrar contas aquém das previsões dos analistas.Hoje, após o fecho, é dia de serem conhecidos os números trimestrais da Alphabet, da Microsoft e Visa.Até ao momento, cerca de um quarto das cotadas do S&P 500 apresentaram resultados, tendo mais de metade destas superado as estimativas.