Bons resultados empresariais levam Wall Street a recorde

Com a "earnings season" a ser marcada por resultados acima do esperado por parte da maioria das empresas, Wall Street fixou esta quinta-feira novos máximos históricos.O S&P 500 avançou 0,30%, para os 4.549,78 pontos, depois de durante a sessão ter tocado os 4.551,54 pontos. Assim, o índice mais abrangente fixou novos máximos históricos quer de fecho quer no intraday. Os recordes foram alcançados na reta final de negociação, com o índice a apenas inverter das quedas na última hora da sessão.Também o tecnológico Nasdaq Composite fechou em alta, subindo 0,62%, para 15.215,70 pontos. Já o Dow Jones deslizou 0,02%, terminando o dia nos 35.603,08 pontos.Entre as empresas que ajudaram aos ganhos no S&P 500 destacam-se a Tesla, Pool Corp. e Tractor Supply, que superaram as expetativas dos analistas para os números trimestrais. Já o Dow Jones foi penalizado pelos resultados aquém do esperado da IBM.